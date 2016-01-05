الأزهر يتقدم غدا بدعوى "سب" ضد سيد القمنى لاتهامه "المشيخة" بالإرهاب

كشفت مصادر، أن الأزهر الشريف سيتقدم بدعوى، غدا الأربعاء، ضد "سيد القمنى"، بتهمة إهانة المؤسسة وسبها واتهامها بالإرهاب، وذلك بعد مطالبته بإدراج مؤسسة الأزهر كمنظمة إرهابية.

وأكد مصدر مسئول بالأزهر الشريف، أن الأزهر لن يسمح لأحد بتعطيل أو تشويه مسيرته ورسالته.

كان سيد القمنى، وجه عدد من الاتهامات للأزهر، متهم إياه بالتطرف ودعم الارهاب، وأعلن أنه يجمع توقيعات لتقديمها للأمم المتحدة لإدارج الأزهر "منظمة إرهابية".

وكان "اليوم السابع" قد انفرد بقرار الأزهر الشريف بمقاضاة سيد القمنى بعد تصريحاته الأخيرة.

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