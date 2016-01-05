المتحدث العسكرى ينشر فيديو لعمليات مداهمة البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء

نشر المتحدث العسكرى العميد محمد سمير، فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمداهمة البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء، وأسفرت عن مقتل 32 تكفيريا والقبض على 6 آخرين.
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بالفيديو .. مداهمة البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء والقضاء على (32) تكفيرى والقبض على (6) آخرين ..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــPosted by الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة on Tuesday, January 5, 2016
>وكانت قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانى مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، قد واصلت تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء، للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون.
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http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-32-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%88%D8%A7/2524458#.VownLfl96M8
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