المتحدث العسكرى ينشر فيديو لعمليات مداهمة البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء

>وكانت قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانى مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، قد واصلت تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء، للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون.

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