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المتحدث العسكرى ينشر فيديو لعمليات مداهمة البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء

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المتحدث العسكرى ينشر فيديو لعمليات مداهمة البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء المتحدث العسكرى ينشر فيديو لعمليات مداهمة البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء
نشر المتحدث العسكرى العميد محمد سمير، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمداهمة البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء، وأسفرت عن مقتل 32 تكفيريا والقبض على 6 آخرين.
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.. مداهمة البؤر الإرهابية بشمال ووسط سيناء والقضاء على (32) تكفيرى والقبض على (6) آخرين ..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Tuesday, January 5, 2016

>وكانت قوات إنفاذ القانون من الجيشين الثانى والثالث الميدانى مدعومة بالقوات الجوية وعناصر الشرطة المدنية، قد واصلت تنفيذ عمليات التمشيط والمداهمة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى بشمال ووسط سيناء، للقضاء على العناصر التكفيرية وضبط الخارجين عن القانون.

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http://www.youm7.com/story/2016/1/5/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-32-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%88%D8%A7/2524458#.VownLfl96M8
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