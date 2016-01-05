الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بشقة سكنية بالمقطم دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق اندلع فى شقة سكنية بمنطقة المقطم، بدون وقوع إصابات .

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بنطاق دائرة قسم شرطة المقطم، بشقة سكنية، وعلى الفور تم إخطار عمليات الحماية المدنية، وكلف اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بسيارتى إطفاء لسيطرة على ألسنة اللهب، وفرضت قوات الأمن كردون أمنى فى موقع الحادث، وتم احتواء النيران وتجرى حاليا عمليات التبريد.

>