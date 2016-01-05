أخبار عاجلة

«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بشقة سكنية بالمقطم دون إصابات

Google+ Print
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بشقة سكنية بالمقطم دون إصابات الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بشقة سكنية بالمقطم دون إصابات
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق اندلع فى شقة سكنية بمنطقة المقطم، بدون وقوع إصابات .

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق بنطاق دائرة قسم شرطة المقطم، بشقة سكنية، وعلى الفور تم إخطار عمليات الحماية المدنية، وكلف اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بسيارتى إطفاء لسيطرة على ألسنة اللهب، وفرضت قوات الأمن كردون أمنى فى موقع الحادث، وتم احتواء النيران وتجرى حاليا عمليات التبريد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365