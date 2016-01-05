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180 ألف متر مكعب من الجليد لصنع منحوتات في الصين

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180 ألف متر مكعب من الجليد لصنع منحوتات في الصين 180 ألف متر مكعب من الجليد لصنع منحوتات في الصين

 

مهرجان هاربين الدولي للثلج والجليد بالصين

بدأ مهرجان هاربين الدولي للثلج والجليد بالصين، اليوم الثلاثاء، فعالياته ليشكل ظاهرة سنوية تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، التي يسعى نحاتو الثلج من خلالها، إلى تحطيم أرقام قياسية عالمية.

واستخدم النحاتين 150 ألف متر مكعب من الثلج، و180 ألف متر مكعب من الجليد لبناء منحوتات ثلجية، وهو رقم عالمي جديد، وقام أكثر من 160 نحاتًا بإنشاء قلعة ثلجية يصل طولها إلى 51 مترًا، مستخدمين 35 ألف متر مكعب من الثلج، لتغطي مساحة 2800 متر مربع، وهي قلعة تتخطى الأرقام القياسية المسجلة، حسبما ذكرت ساي نيوز .

ويستمر المهرجان الذي بدأ اليوم لـ 3 أشهر، ويشمل إقامة أكثر من 100 حدث للثلوج والجليد، تغطي موضوعات السياحة والثقافة والتجارة والرياضة وغيرها.

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