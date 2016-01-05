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مسلحون يشعلون النار بحافلة شرق السعودية

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مسلحون يشعلون النار بحافلة شرق السعودية مسلحون يشعلون النار بحافلة شرق السعودية

أوقف أربعة مسلحين الثلاثاء حافلة مخصصة لنقل موظفي إحدى الشركات في منطقة القطيف شرق ، وأشعلوا النيران فيها عند مرورها في أحد الأحياء السكنية المجاورة لبلدة القديح، حسب ما صرح به المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن “مثيري شغب أحرقوا الحافلة تحت تهديد السلاح، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات”.

وقبل يومين أعلنت الشرطة في المنطقة ذاتها تعرض عدد من عناصر الأمن لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في بلدة العوامية التي يتحدر منها رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر الذي أعدمته الرياض قبل أيام.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر فيه حافلة بيضاء اللون تشتغل فيها النيران وسط حي سكني.
> وقال هذا الناشط إن الحافلة تعود لشركة النفط السعودية أرامكو:

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