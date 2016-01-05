جامبيا تأمر موظفات الحكومة بإرتداء الحجاب أثناء العمل

قامت حكومة غامبيا بأمر الموظفات في القطاعات الحكومية، بوضع غطاء للرأس أثناء ساعات العمل، وذلك بعد شهر من إعلان الرئيس يحيى جامع بلاده جمهورية «إسلامية».

وجاء ذلك في قرار وزع على جميع الوزارات والإدارات الحكومية، مفاده أنه لن يسمح للموظفات اعتبارًا من بداية هذا العام بكشف رؤوسهن، ولم يذكر سبب ذلك، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

ويبلغ نسبة المسلمين في جامبيا، نحو 95 %، من عدد السكان الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة، وتعتبر جامبيا ثاني دولة تحمل اسم «جمهورية إسلامية» في أفريقيا بعد موريتانيا.

وقال «جامع»، الشهر الماضي إن الهدف من هذه الخطوة هو أن تنأى جامبيا عن ماضيها كمستعمرة بريطانية، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يتبعون ديانات أخرى سيسمح لهم بممارسة معتقداتهم.