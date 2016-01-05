مصرع فلاح وابنه أثناء الاستحمام مختنقين ببخار الماء فى كفر الشيخ

لقي أ م شرق (58 ـ سنة فلاح)، وابنه عمر (28 سنة)، مصرعهما أثناء الاستحمام مختنقين ببخار الماء فى كفر الشيخ.

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى مأمور مركز شرطة دسوق، إشارة من مستشفى دسوق العام، تؤكد وصول أ م (58 سنة فلاح)، وابنه (عمر 28 سنة)، للمستشفى جثتين هامدتين.

وانتقل للمستشفى دسوق العام رئيس مباحث مركز دسوق وبسؤال شقيق الأب المتوفى، أفاد أن شقيقه اعتاد مساعدة ابنه أثناء الاستحمام، وأنه طرق الباب لزيارته وعندما لم يجيب أحد، فتح الباب ووجدهما جثين هامدتين بأرضية الحمام.

وبالعرض على مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق؛ نتيجة تصاعد البخار المكثف من السخان ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3804 لسنة 2016 إداري مركز دسوق، وأخطرت النيابة بالحادث.