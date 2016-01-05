رئيس مركز "فتا" الفلسطينى تلتقى المستفيدين من مشروع الإنجاب وعلاج العقم

بدأت جموع الزائرين من المجموعات الشبابية والقطاعات الشعبية من أبناء قطاع غزة التوافد بأعداد كبيرة من الفقراء والمهمشين لإطلاع الدكتورة جليلة دحلان رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى– فتا لقطاع غزة، على معاناتهم فى قطاع غزة فى ظل الحصار المفروض على القطاع.

والتقت دحلان بالشباب المستفيدين من مشروع العرس الجماعى، ولقاء عدد من المستفيدين من مشروع الإنجاب وعلاج العقم وتنظيم حفل غداء لهم فى غزة، واطلعت على التحضيرات الخاصة بمسابقة حفظ القرآن الكريم فى اللقاء مع لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة فى مركز القراء الفلسطينى.

وقامت رئيس مركز "فتا" الفلسطينى بزيارة للشاب الفلسطينى "ناصر البحيصى" المريض القابع فى مستشفى شهداء الأقصى منذ سنوات عديدة، وقدمت له جهازاً طبياً لمساعدته على التخفيف من حالته ومعاناة مرضه.

وأعربت دحلان عن أمنيتها خلال زياراتها لغزة أن يكون حضورها القادم قد تحسنت الأحوال المعيشية للناس وتبدل اليأس والإحباط وحل محله الأمل بحياة أفضل لأبناء قطاع غزة الذين يستحقون الكثير.