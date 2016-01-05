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أثار الحكيم بعد وفاة ممدوح عبدالعليم :«من كتر ما أنا مش مصدقة كلمته على التليفون»

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أثار الحكيم بعد وفاة ممدوح عبدالعليم :«من كتر ما أنا مش مصدقة كلمته على التليفون» أثار الحكيم بعد وفاة ممدوح عبدالعليم :«من كتر ما أنا مش مصدقة كلمته على التليفون»

نعت الفنانة آثار الحكيم، الفنان ممدوح عبد العليم، الذي توفي اليوم عن عمر ناهر 60 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية، قائلة: “الله يرحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضافت “الحكيم”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هنا العاصمة”، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة “سي بي سي”، أن “خبر وفاة عبدالعليم صادم ولم أصدق الخبر في البداية واتصلت به على هاتفه”، موضحة أنها تعتز بالعمل مع كل فنان لكن بقيت هناك معزَّة خاصة للفنانيين ممدوح عبدالعليم وهشام سليم، خاصة بعد العمل في “ليالي الحلمية”.

وتابعت: “كنت حقيقي حاسة إننا إخوات، عبدالعليم كان محترم قلبًا وقالبًا، الله يرحمه، ربنا ينور قلبه”.

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