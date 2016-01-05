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تقرير في الجول - عقدة الزمالك للداخلية مستمرة

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تقرير في الجول - عقدة الزمالك للداخلية مستمرة تقرير في الجول - عقدة الزمالك للداخلية مستمرة

استمرت عقدة الداخلية أمام الزمالك حيث أن الفريق الأول لم يستطع الفوز على الفريق الأبيض في أي مناسبة من قبل.

وافتتح الداخلية أول مبارياته أمام الزمالك في بطولة كأس وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، واختتمت اللقاءات اليوم والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

ولعب الداخلية أمام الزمالك 7 مباريات خسر في 6 منهم وتعادل في مباراة واحدة، مُنيت مرماه بـ10 أهداف وسجل هدفين فقط في مرمى فريق القلعة البيضاء.

وخسر الداخلية اليوم الثلاثاء أمام الزمالك في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدوري المصري.

المباراة هي الأولى للزمالك تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة أحد حسام ميدو في ولايته الثانية خلفًا لماركوس باكيتا المقال.

وتأخر الداخلية للمركز الثاني برصيد 23 نقطة متساويًا مع المقاصة متصدر الدوري المصري. لكن فارق الأهداف لصالح الفريق الأخير.

فيما قفز الزمالك للمركز الرابع بعد فوزه بمباراة اليوم برصيد 21 نقطة.

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