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حازم إمام: شكرا للاعبي الزمالك على الأداء والنتيجة

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حازم إمام: شكرا للاعبي الزمالك على الأداء والنتيجة حازم إمام: شكرا للاعبي الزمالك على الأداء والنتيجة

وجه حازم إمام رئيس جهاز الكرة في نادي الزمالك الشكر للاعبي الفريق بعد الفوز الأول للفرسان والإمبراطور يجلس على مقاعد البدلاء.

حازم إمام تولى مسؤولية جهاز الكرة في الزمالك مع المدير الفني الشاب أحمد حسام "ميدو"، وذلك يوم أمس الاثنين.

وقاد ميدو مع إمام الزمالك في اليوم التالي مباشرة وضد الداخلية، الفريق الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم.

وقال الثعلب: "أسف لا أستطيع التحدث كثيرا بسبب الحظر الإعلامي من الزمالك. لكن لأنها أول مباراة لي سأكتفي بقول شكرا للجميع".

وأردف "شكرا للاعبي الزمالك على الأداء والنتيجة. شكرا لمجلس الإدارة على الدعم والفرصة".

وأتم "وشكرا لجماهير الزمالك على دعمها للفريق".

وارتقى الزمالك للمركز الرابع في جدول الدوري.

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