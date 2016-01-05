مهاجم الداخلية: طموحنا المربع الذهبي.. والهدف الثاني حظ جيد للزمالك

أكد عمرو مرعي مهاجم الداخلية أن طموح فريقه هو إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري والتأهل للمشاركة في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

وكان الداخلية قد خسر من الزمالك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة من الدوري يوم الثلاثاء بهدفين دون رد.

وتجمد رصيد الداخلية عند 23 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعد خوضه لـ12 مباراة.

وتحدث مهاجم الداخلية لقناة "الحياة 2" فور نهاية المباراة قائلا:"لعبنا أمام الزمالك بشكل جيد، ولكن الهدف الثاني كان حظا جيدا بالنسبة لهم وأنهى المباراة تماما".

وبسؤاله عن طموح فريقه خلال الموسم الجاري من الدوري أجاب"احتلال أحد المراكز في المربع الذهبي والتأهل للمشاركة في إحدى البطولات الإفريقية الموسم المقبل".

وأتم"هو حلم مشروع لنا ونحن نسير بشكل جيد والهزيمة أمام الزمالك لن تؤثر علينا".