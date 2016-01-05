تحليل في الجول – 5 قرارات فنية اتخذها ميدو في مباراته الأولى

أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك لم يحصل على أكثر من ساعات لوضع بصماته على الفريق قبل مواجهة الداخلية، لكنه خلال اللقاء نفسه قاد السفينة نحو الفوز بخمس قرارات.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين. سجل الأول أيمن حفني من تصويبة على حدود منطقة جزاء الداخلية. وأحرز محمد سالم الثاني بعد استغلال كرة طائشة من المدافع رشاد فاروق.

1) الضغط العالي

بدأ الزمالك المباراة بخط دفاع متقدم. وهو الأمر الذي كان ميدو قد طبقه مع الزمالك في ولايته الأولى.

دفاع الزمالك لعب متقدما في الشوط الأول وحاول ضغط لاعبي الداخلية.

2) شيكا وكهربا يتناوبان

أشار حازم إمام رئيس جهاز الكرة إلى شيكابالا مع كهربا ليتبادل الجناحان الأماكن والأدوار في أرض الملعب.

وبالفعل ظهر شيكابالا مرارا ناحية اليمين مع عمر جابر ويسارا كذلك لعب مع حمادة طلبة بالتناوب مع كهربا.

3) معروف يوسف يغطي الطرف

مع نهاية الشوط الأول وظهور مساحات في جانبي الملعب أمام الزمالك، تدخل ميدو في النصف الثاني من الموسم بإقحام معروف يوسف مكان كهربا.

معروف حاول تامين الجبهة اليسرى، ويمينا كان يلعب إبراهيم عبد الخالق. والثنائي تحت إدارة طارق حامد.

4) باسم مرسي يدافع عن شيكا

مع انخفاض طاقة شيكابالا طلب ميدو منه ان يتحول لمهاجم على أن يعود باسم مرسي أثناء امتلاك الداخلية للكرة حتى يدافع عن إحدى جبهتي الملعب.

باسم مرسي كان يدافع وشيكابالا ينتظر في الأمام الكرة لبداية مرتدة للزمالك.

5) محمد سالم للمرتدة

مع اندفاع الداخلية لقنص التعادل دفع أحمد حسام بمحمد سالم على حساب باسم مرسي.

سالم يلعب كمهاجم وشهير بسرعته الكبيرة في المرتدات منذ كان لاعبا في المقاولون العرب قبل الانتقال إلى معقل القلعة البيضاء.

واقتنص سالم هدفا للزمالك مستغلا كرة طائشة من مدافع الداخلية لحق بها نجم المنتخب الأوليمبي وأودعها الشباك مانحا الفوز للفرسان.