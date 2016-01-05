عبد الحليم علي عن استقالته: سأتحدث مع مرتضى منصور أولا

رفض عبد الحليم علي مدير شؤون اللاعبين بالزمالك التحدث حول قرار تقديمه استقالته من منصبه في الجهاز الفني للفريق الأبيض بعد الفوز على الداخلية إلا بعد التحدث مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وكان الزمالك قد تغلب على الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء بملعب بتروسبورت والمؤجلة بينهما من الجولة الخامسة.

وقرر مهاجم الزمالك السابق التقدم باستقالته عقب نهاية المباراة بداعي عدم وضوح اختصاصات مهام عمله في ظل وجود العديد من الأشخاص في الجهاز الفني للفريق.

وتحدث عبد الحليم لقناة "أون تي في" قائلا:"لا أحب التعليق على قرار استقالتي من عدمه".

وأوضح"هناك شيء ما سأتحدث فيه أولا مع رئيس النادي مرتضى منصور في اجتماع بيننا أولا".

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك وأعضاء الجهاز الفني متمسكون باستمرار العندليب وعدم قبول استقالته.