سويلم يرد على التسريبات: غير صحيحة.. فقط أجيد التعامل مع مرتضى رغم ' أهلاويتي '

نفى ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة صحة تسريبات هاتفية بين مسؤولين بالجبلاية زعمت تسهيل اختيار بعض الحكام لأندية معينة في مسابقة الدوري.

وكان ثروت سويلم أحد الذين أشارت التقارير لتورطهم في هذه التسريبات الهاتفية التي كانت تتحدث عن اختيار جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك والمقاصة.

وقال سويلم لقناة النهار "هذه التسريبات كلها كلام متناقض، هناك لجنة حكام حيادية ولها صلاحيات تختار بها دون أن يعلم رئيس الاتحاد نفسه".

وأضاف "أنا أتحدث الآن كضابط شرطة وهذه الأشياء فقط تريد أن تهدم المسابقة القوية واتحاد الكرة يجتهد رغم الصعوبات ومتمسكين بنجاح الدوري".

وأردف "عدت للتو من مناسك العمرة في الوقت الذي كان فيه الناس سكارى ليلة رأس السنة".

وتابع "لم يحدث بيني وبين وجيه أحمد أي اتصال سواء قبل أو بعد العمرة، ولا أتدخل في عمل التحكيم حتى عندما تحدث مشكلة مع مرتضى لأنني أجيد التعامل معه رغم معرفته بأهلاويتي".