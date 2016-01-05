ورحل بطل «كتيبة الإعدام» الذي لم يكن يومًا من «ورق» قبل أن يعيد «ليالي الحلمية»

رحل عنا اليوم الفنان القدير ممدوح عبد العليم عن عمر يناهز الستين، إثر أزمة قلبية حادة، بعد أن ترك للسينما والتلفزيون المصري، إرثًا حافلًا بالأعمال التي لن تمحى من ذاكرة المشاهد المصري، فمن ينسى رامي قشوع في “بطل من ورق” ورفيع بيه العزايزي في “الضوء الشارد”، وكان عبد العليم قد وقع قبل أيام عقد الجزء الخامس من المسلسل الشهير “ليالي الحلمية”.

ولد الفنان ممدوح عبد العليم في حي سنتريس بقرية أشمون التابعة لمحاظة المنوفية، في 10 يوليو 1965، حصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، تزوج في بداية حياته من «نبيلة كرم» ولكنهما أنفصلا ليتزوج بعد ذلك من الإعلامية «شافكى المنيري» التي انجب منها ابن.

بدأ مشواره الفني الحافل في عمرٍ باكر في برامج الأطفال بالإذاعة والتليفزيون، وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي ثم المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل «الجنة العذراء» مع الفنانة كريمة مختار.

حصل ممدوح عبد العليم على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، ثم بدأ مشوار التمثيل وهو شاب فى عام 1980 في مسلسل «أصيلة» مع الفنانة كريمة مختار أيضًا، ثم توالت اعماله التليفزيونية، وفى عام 1983 بدأ التمثيل بالسينما في فيلم «العذراء والشعر الأبيض».

توالت أعماله السينمائية والتي قدم دور البطولة في العديد منها، ومن أبرزها «قهوة المواردي» و«الحرافيش» و«بطل من ورق» و«كتيبة الإعدام» و«تحت التهديد» و«وداعاً يا ولدي»، بينما آخر أفلامه كانت بعنوان «فل الفل» الذي عرض عام 2000م ثم أعلن بعدها اعتزال السينما، مصرحاً بـ «اعتزلت سينما البهلوانات».

وظهر عبد العليم، بعد غياب طويل، مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج بوضوح المذاع على فضائية الحياة، وقد فاجأ الفنان ممدوح عبد العليم الجمهور ببكائه الشديد بعد أن سأله الإعلامي عمرو الليثي عن سبب غيابه لفترة طويلة عن الشاشة، فرد عبد العليم بصوت يجهش بالبكاء أنه لم يكن يستطيع أن يمثل و«مصر موجوعة»، مشيرًا إلى تدهور مبنى الإذاعة والتلفزيون الذي تربى فيه.

وقد عاد الفنان ممدوح عبد العليم إلى شاشة التلفزيون بمسلسل السيدة الأول مع النجمة غادة عبد الرازق عام 2014، والذي قام فيه بدور «هاشم» المحامي الذي يعمل بالصحافة، وزوج «مريم» التي قامت بدورها الفنانة غادة عبد الرازق.

من أول أعماله التلفزيونية القاهرة والناس وصيام صيام، دعوة للحب أخو البنات والحب وأشياء أخرى.

ليلة القبض على فاطمة ، ليالي الحلمية – من الجزء الثاني ،زينب والشراقي وخالتي صفية والدير ،قليل من الحب كثير من العنف وجمهورية زفتى وشارع المواردي وحصاد العمر وسامحوني ماكانش قصدي.

كما تالق عبدالعليم في الضوء الشارد والكومي أبيض في أبيض،الطارق والحب موتا والمصراوية – الجزء الثاني، شط إسكندرية وأخر اعماله السيدة الأولى.

> أهم الأعمال السينمائية العذراء والشعر الأبيض ملائكة الشوارع وانــا والحرافيش وتحت التهديد ،وداعا ياولدى

> البرئ

> مشوار عمر

> بطل من ورق

> كتيبة الإعدام

> الشجعان

> باب شرق

> شباب في الجحيم

> ليلة القتل

> الحب المر

> البدرون

> سوبر ماركت

> الحب في طابا

> سمع هس

> الملائكة لاتسكن الأرض

> فل الفل

> رومانتيكا

> الراية الحمراء