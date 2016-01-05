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الزند: أتحفظ على حق الرئيس فى العفو..وما دخل الأعياد فى إطلاق سراح مجرمين

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الزند: أتحفظ على حق الرئيس فى العفو..وما دخل الأعياد فى إطلاق سراح مجرمين الزند: أتحفظ على حق الرئيس فى العفو..وما دخل الأعياد فى إطلاق سراح مجرمين
قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه يتحفظ على حق رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة.

وقال وزير العدل، خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى، والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار، إن هذه الأحكام اشترك فى إصدارها قضاة ونيابة وشرطة وأخذت جهد ووقت.

وأضاف وزير العدل فإن كان حالة العفو عن العقوبة وجوبيا فالحق أن يكون العفو أمام دائرة قضائية لتجنب الرئيس الحرج.

وسخر الزند من حالات العفو التى تتم فى المناسبات الدينية مثل المولد النبوى والأعياد والمناسبات الوطنية، قائلا: ما دخل هذه المناسبات بالعفو عن المجرمين.

وتابع الزند، قائلا: كيف تيقن لك حسن السير والسلوك وهو فى السجن وليس أمامه سوى الالتزام، فدعه يخرج إلى المجتمع لتعلم إن كان لديه حسن سير وسلوك أم لا.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

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