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«ياسمينا» تعتذر عن فستانها الذي أغضب جمهورها

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ياسمينا

ياسمينا

اعتذرت المطربة الشابة ياسمينا علواني اليوم الثلاثاء، لجمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بسبب فستانها المثير، الذي أثار جدلا بين جمهورها.

وقالت ياسمينا: “بعتذر لكل جمهوري على طريقة ظهوري إمبارح في برنامج بوضوح مع الإعلامي عمرو الليثي، الفستان الأساسي حصله مشكلة قبل التصوير بـ10 دقايق، فاضطريت إني أظهر بالفستان ده عشان أحل الأزمة، لكن أنا لازلت بحترم جمهوري وكل الناس اللي بتحبني واللي ساندتني عشان أكون في المكانة دي، بس لزم التوضيح، بحبكم وربنا وما يحرمني منكم يارب وأفضل دائما عند حسن ظنكم”.

بوست ياسمينا

بوست ياسمينا

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