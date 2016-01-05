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الزند: هناك أشخاص تم حبسهم سنوات ظلماً بسبب قانون الحبس الاحتياطى

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الزند: هناك أشخاص تم حبسهم سنوات ظلماً بسبب قانون الحبس الاحتياطى الزند: هناك أشخاص تم حبسهم سنوات ظلماً بسبب قانون الحبس الاحتياطى
قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن هناك أشخاص تم حبسهم لسنوات ظلما، بسبب قانون الحبس الاحتياطى.

وتساءل وزير العدل ـ خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمارـ عن سبب قيام القضاة بحبس الأشخاص المتهمين في قضايا منظورة أمام القضاء لفترات طويلة مادامت هناك ضمانات تجيز إخلاء سبيله لحين الفصل فى هذه القضايا، ضماناً لحقوق الإنسان.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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