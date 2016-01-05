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ضبط "دبوس" مزود بكاميرا تستخدم فى التجسس داخل طرد قادم من الصين

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ضبط "دبوس" مزود بكاميرا تستخدم فى التجسس داخل طرد قادم من الصين ضبط "دبوس" مزود بكاميرا تستخدم فى التجسس داخل طرد قادم من الصين
تمكنت سلطات جمرك طرود البريد بقرية البضائع بمطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء من ضبط "دبوس" يوضع على الصدر به كاميرا عالية الدقة تستخدم فى أغراض التجسس بداخل طرد شخصى قادم من الصين.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول الطرود البريدية الواردة، تم الاشتباه فى طرد وارد من الصين، وبتفتيش الطرد عثر بداخله على دبوس به كاميرا صغير الحجم وعالية الدقة تستخدم فى أغراض التجسس.

وعلى الفور تم إبلاغ كامل الخولى، مدير الجمرك، الذى قام بإخطار كلا من عبد المنعم عليوة مدير عام جمارك طرود البريد، ومحمد محمود رئس الإدار ةالمركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، حيث أمرا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب الطرد.


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