ضبط 673 نظارة شمسية مغشوشة داخل محل غير مرخص فى مصر القديمة

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط صاحب محل غير مرخص، لاتجاره فى النظارات الشمسية المقلدة للعلامات التجارية فى مصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات شرطة التموين تفيد بقيام مالك محل يعمل بدون ترخيص للنظارات بنطاق دائرة قسم مصر القديمة، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من النظارات الشمسية ذات منشأة أجنبية والخالية من أى مستندات تفيد بمصدرها ومغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات التجارية.

وداهمت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل والمتحرى عنه، وتم ضبط "مصطفى.ع" مديره المسئول، و673 قطعة نظارة شمسية مهربة جمركيا ومقلدة، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.