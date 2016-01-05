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وزير النقل يبحث مع نواب دمياط مشاكل المحافظة

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وزير النقل يبحث مع نواب دمياط مشاكل المحافظة وزير النقل يبحث مع نواب دمياط مشاكل المحافظة

الجيوشي يجتمع مع نواب الشعب

 

التقى الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، في أول لقاء له مع نواب الشعب، وبحث معهم مشاكل المحافظة ويقول أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن النواب طرحوا على الوزير المشاكل المتعلقة بالطرق والكباري والسكة الحديد.

ووعد «الجيوشي»، بأن تكون هناك شفافية مطلقة في التعينات بالوظائف التي تعلن عنها الوزارة في ميناء دمياط وأن يكون لابناء المحافظة النصيب الأوفر، فيها جاء لقاء الجيوشي مع النواب على هامش افتتاحه للرصيف 17 بميناء دمياط، وكذلك رفع علم على قاطرتين بحريتين.

 

 

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