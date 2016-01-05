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تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في القتل واقتحام مركز شرطة فرشوط في قنا‎

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تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في القتل واقتحام مركز شرطة فرشوط في قنا‎ تأجيل محاكمة المتهمين بالشروع في القتل واقتحام مركز شرطة فرشوط في قنا‎

 

محاكمة

أجلت محكمة جنايات نجع حمادي اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أبو المجد أحمد علي وعضوية المستشارين محمد فوزي عبد العزيز وهاني محمد وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي محاكمة 35 من جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في محاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، والشروع في قتل، ومقاومة السلطات إلى 7 مارس القادم، مع إخلاء سبيل عبد الرحمن محمد الضوي أحد المتهمين في القضية.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 16 أغسطس من العام قبل الماضي، عندما قام عدد من أعضاء جماعة الإخوان، بمحاولة اقتحام مركز شرطة فرشوط، وإلقاء زجاجات على مبنى الوحدة البيطرية القريبة من المركز في محاولة منهم لإحراقها.

وألقت قوات الأمن القبض على 8 من المتهمين، فيما تمكن آخرون من الهرب، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، التي أحالتها إلى محكمة الجنايات، وقررت المحكمة اليوم تأجيل محاكمة 35 منهم لجلسة 7 مارس القادم وإخلاء سبيل عبد الرحمن محمد الضوي “حدث”.

وكانت محكمة جنايات قنا، قضت بعدم الاختصاص في نظر القضية وتأجيل نظر القضية لحين العرض على رئيس محكمة استئناف قنا لتحديد الدائرة وموعد نظر القضية، بعد مطالبة دفاع المتهمين بنظر القضية في محكمة جنايات نجع حمادي لاختصاصها بنظر الجنايات.

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