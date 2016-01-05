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محاولات لإقناع عبد الحليم علي بالعدول عن الاستقالة من الزمالك

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محاولات لإقناع عبد الحليم علي بالعدول عن الاستقالة من الزمالك محاولات لإقناع عبد الحليم علي بالعدول عن الاستقالة من الزمالك

يحاول الجهاز الفني للزمالك وأعضاء مجلس إدارته إثناء عبد الحليم علي مدير شؤون اللاعبين عن قرار الاستقالة الذي تقدم به فور نهاية لقاء الداخلية.

وكان الزمالك قد تغلب على الداخلية بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء بملعب بتروسبورت والمؤجلة بينهما من الجولة الخامسة.

وقام العندليب بالتقدم بالاستقالة لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بداعي وجود عدد كبير من المساعدين في الجهاز الفني للفريق وعدم وضوح اختصاصات كل الأشخاص.

ويحاول أعضاء إدارة الزمالك والجهاز الفني إقناع عبد الحليم علي بالعدول عن ذلك القرار والاستمرار في منصبه.

ويضم الجهاز الفني للزمالك إلى جانب المدير الفني أحمد حسام "ميدو" كل من محمد صلاح، مدحت عبد الهادي، وحازم إمام.

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