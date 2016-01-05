ادى ابنك موزة ومكسرات قبل الامتحان.. نصائح للطلاب مرضى السكر

مع حلول فترة الامتحانات الدراسية تشهد البيوت حالة من الطوارئ، رافعة شعار "المذاكرة أولا"، وتجرى على ألسنة الوالدين حكمة "يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان"، وتسود حالة من القلق والتوتر تنعكس على الطلاب والأهل.

ويزداد الأمر قلقا إذا كان الطالب يعانى مشكلة صحية أو مرضا مزمنا مثل مرض السكر، الذى يستلزم اتباع بعض الإرشادات لتفادى تعرض الطالب لبعض المشاكل الصحية أثناء فترة الامتحانات.

نصائح وإرشادات ضرورية للطالب مريض السكر

>حول ذلك تقول دكتورة هالة العيسوى، استشارى أمراض الباطنة والسكر بقصر العينى، إن هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب على الأم مراعاتها مع طفلها مريض السكر قبل ذهابه للامتحان وأهمها:

1) تناول الطفل جرعة الأنسولين.

>2) تناول وجبة الإفطار .

>3) شرب الطفل مياه بصورة كافية.

نصائح لوجبة إفطار الطفل مريض السكر

>واستكملت د.نهى قائلة: يجب أن تتضمن وجبة إفطار الطفل مريض السكر قبل خروجه للامتحان بعض الأطعمة التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم، لتجنب تعرضه لبعض المشاكل الصحية فترة أدائه للامتحان:>1) ثمرة موز واحدة فقط .>2) قدر قليل من المكسرات لضمان التركز فترة أداء الامتحان.>3) كوب من الزبادى بالفواكه.

وهذا بجانب وجبة الإفطار العادية التى تتضمن كوبا من اللبن وخبز من النوع البنى وثلاث ملاعق فول أو قطعة جبن.. وأضافت د. هالة: يجب على الأم مراعاة عدم وضع طفلها تحت حالة من الضغط العصبى أو تخويفه من نتيجة الامتحان حتى لا يؤثر ذلك على حالته النفسية، وبالتالى تتدهور حالته الصحية.