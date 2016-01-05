خاصة بين الحوامل والأطفال.. المشروبات الغازية تسبب حصوات الكلى وتضر الكبد

أضرار المشروبات الغازية الدايت على الكلى

تناول المشروبات الغازية أحد أسباب تكرار الحصوات

كثير من الأشخاص يفضلون تناول المشروبات الغازية ولا يعرفون حجم الأضرار التى تقع على صحتهم بسبب تناولها، خاصة المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مثل قصور الكلى وتكرار حصوات الكلى، خاصة النوع الحصوات الفسفورية.>وعن حجم الأضرار الصحية لتناول المشروبات الغازية على الكلى يقول دكتور محمد وهبى، مدرس الباطنة والكلى بطب المنصورة، تحتوى المشروبات الغازية خاصة النوع الدايت على مادة الأسبرتام المضرة للكبد والكلى، وبشكل خاص على المرأة الحامل والأطفال تحت عمر 10 سنوات.>واستكمل د.وهبة قائلا "تحتوى المشروبات الغازية على مادة فينيل الانين الممنوعة نهائيا على مرضى قصور الكلى، نظرا لأنها تساهم فى زيادة فرص تكرار حصوات الكلى".

وتابع د.وهبة قائلا "تحتوى مادة الكولا التى يتم إضافتها على سائر المشروبات الغازية على حمض الفوسفوريك الذى يزيد من فرص حدوث بعض أنواع حصوات الكلى مثل الأكزلات وحصوات الفسفور الثلاثية، وكذلك هشاشة العظام".

نصائح ضرورية

>لذلك ينصح د.وهبة بضرورة أن يراعى مرضى قصور الكلى الإقلال من تناول المشروبات الغازية لتفادى تعرضهم لمشاكل صحية أو حدوث تكرار حدوث حصوات بالكلى.