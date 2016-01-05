وزير الخارجية السعودى يبحث مع دى مستورا دفع العملية السلمية السورية

>التقى وزير الخارجية السعودى عادل بن أحمد الجبير اليوم بالرياض، المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى مستورا، وقال وزير الخارجية فى تصريحات عقب اللقاء، إن زيارة المبعوث الأممى للمملكة، شكلت فرصة للتشاور وتبادل الآراء حيال دفع العملية السلمية السورية إلى الأمام على أساس مبادئ جنيف1 واجتماعات فيينا واجتماع نيويورك الأخير.

وأبان أن المبعوث دى مستورا أطلعه على نتائج اجتماعاته مع المعارضة السورية المتواجدين فى الرياض فيما يتعلق بتشكيل فيقهم التفاوضي، مؤكدا أنهما تباحثا خلال اللقاء الخطوات القادمة لعملية السلام للوصول إلى حل سلمى للأزمة السورية.

كما أكد الجبير على موقف المملكة فى هذا الشأن، وتطلعها لإيجاد حل لهذه الأزمة مبنى على مبادئ جنيف1 بتشكيل سلطة انتقالية للحكم ووضع دستور جديد وانتخابات، وألا يكون لبشار الأسد أى دور فى مستقبل سوريا.

من جانبه... قال مستورا إن زيارته للمملكة تهدف بشكل خاص إلى لقاء وزير الخارجية وممثلى المعارضة السورية الموجدين فى الرياض، مشيرا إلى أن عزم وزير الخارجية واضح على ألا تؤثر التوترات الأخيرة التى طالت المنطقة سلبا على ما جرى الاتفاق عليه فى فيينا، أو على مسار الحل السياسى الذى تعمل الأمم المتحدة بجانب مجموعة الدعم الدولية على تحقيقه فى جنيف قريبا.

من جهته...أكد وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بدعم الشعب السورى لنيل حقوقه، وحريته وجلب التغيير الذى يطمحون إليه فى بلدهم، وأضاف" سنواصل تقديم أشكال الدعم العسكرى والسياسى والاقتصادى كافة للشعب السوري، وسنواصل العمل معكم ومع المجتمع الدولى على أمل بلوغ الحل السياسى للأزمة السورية والمبنى على مبادئ إعلان جنيف1 ومحادثات فيينا، ونيويورك الأخيرة، التى تسعى إلى بلوغ الهدف ذاته.

>