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بهاء أبوشقة: سأدير الجلسة الأولى للبرلمان وفق اللوائح ولن أتخذ قرارا منفردا

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بهاء أبوشقة: سأدير الجلسة الأولى للبرلمان وفق اللوائح ولن أتخذ قرارا منفردا بهاء أبوشقة: سأدير الجلسة الأولى للبرلمان وفق اللوائح ولن أتخذ قرارا منفردا
أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أنه حصل على 22 صوتا من أصل 24 داخل الهئية البرلمانية، وأن الاختيار تم على مرحلتين الأولى كانت بالاقتراع السرى المباشر وصوت فيه أعضاء الهيئة البرلمانية.

وأوضح بهاء أبو شقة فى تصريحات خاصة، أنه سيدير الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان وفق ما تنص عليه الإجراءات واللوائح، لافتا إلى أن لن يتم اتخاذ أى قرار بصورة منفردة داخل الهئية البرلمانية.

ووجه الشكر لأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ونوابه، مؤكدا أنه سيسعى ليكون صوتا معبرا عن حزب الوفد بتاريخه العريق وانحيازه للديمقراطية والدستور وشرف وكرامة وأمن المواطن المصرى.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للوفد إلى أن الصلاحيات المخولة له أن يكون صوتا للحزب داخل المجلس مع باقى نواب الوفد ليكونا ذو تمثيل مشرف بما يتفق مع سياسات الحزب وما يطرح من قضايا على الساحة.

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