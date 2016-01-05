وزير العدل: نبحث إعفاء الفقراء من رسوم التقاضى

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن وزارته تبحث حاليا سبل إعفاء الفقراء من رسوم التقاضى .

وأضاف وزير العدل، خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى، والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار ـ أن باب الرسوم القضائية الجديد، والذى تم إرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره، به عدد من الأمور الخاصة بنظام التقاضى.

وقال وزير العدل المستشار أحمد الزند إنه من المرجح أن يحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب الحالى.



>