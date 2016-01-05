نشاطات عند السياحة في "سيول"

عند السياحة في "سيول"، عاصمة كوريا الجنوبية، تتعدّد العناوين المقترحة والمدرجة ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو، ومن بينها:

- قضاء ساعة في قصر "جيونجبوك" الملكي الأكثر شهرة في المدينة، والواقع عند الطرف الشمالي من شارع "سيول" الرئيس "سيجونغنو"، على مرمى حجر من "البيت الأزرق" مقر إقامة الرئيس والسفارة الأمريكية.

الجدير بالذكر أن "القصر" يفتح أبوابه يومياً، ما عدا الثلاثاء، وذلك من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر. علماً بأن الجولات السياحية متاحة برفقة أدلاء يتقنون اللغة الانجليزية ثلاث مرّات في اليوم، للتعرف أكثر إلى التقاليد المعمارية في كوريا.

- زيارة سوق "اتايوان" الشعبية، السوق التي تضمّ مجموعة من المطاعم وأكثر من 1000 متجر تبيع الأثاث الكوري والمجوهرات والفخار. تغطي هذه المنطقة حوالي 1.4 كيلومتراً، فضلاً عن وجود عدد من الباعة الجوالين الذين يعرضون القمصان والسترات والقبعات. علماً بأن معظم البائعين يتحدثون باللغتين الإنجليزية واليابانية، ومعظم المتاجر الكبيرة تقبل بطاقات الائتمان أيضاً.

يمكن زيارة هذه السوق الشعبية، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء.

- "الحديقة الأولمبية": يحلو التنزه في مسارات "الحديقة الأولمبية" المحاطة بالمساحات الخضراء، والمزدانة بالبرك والمنحوتات في الهواء الطلق. هناك، ثمة معرض للفن الحديث ومتحفان تاريخيان، فضلاً عن حمّام سباحة داخلي، وملاعب كرة مضرب (تنس) عامة، وثلاث صالات رياضية تستضيف واحدة منها الحفلات الكبرى.

- "سيول إن": هو برج الاتصالات والمراقبة، ويقع على جبل "نامسان" في وسط المدينة، ويمثّل النقطة الأكثر ارتفاعاً في "سيول"، إذ يعلو 236 متراً. كان البرج بني في سنة 1971، ولطالما صُنّف بــ"البرج الأول لموجات الراديو العام في كوريا". وفي الوقت الراهن، هو يبثّ إشارات عن وسائل الإعلام الكورية، مثل "كاي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس ".

للتذوق متعة...

عند السياحة في "سيول"، لا تُفوّت فرصة تذوق الطعام الكوري التقليدي في مطعم "شوينغ داون في هانسيك"، إذ يقدم الأخير الوجبات الكورية، علماً بأن المكونات الكورية الأساسية، تشمل: المخلل والحرّ والخضر. وإذا لم تستسيغي مذاق الملفوف "الكيمتشي"، يمكن اختيار اللحوم المشوية!

ملاحظة: ينصح باختيار باص "سيول" التقليدي للتنقل في المدينة؛ إذ يحوي مطعماً، كما يمكّن السائحين الحصول على دروس التاريخ المجانية في طريقهم. يتمّ تشغيل الحافلات من الثلاثاء إلى الأحد، وذلك من التاسعة صباحاً حتى السابعة مساء.

شاهدي أيضاً: