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بالصور: زيارات إلى الفلل الأجمل في الإمارات ولبنان في عدد "سيدتي ديكور"

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الثلاثاء 05-01-2016 23:57

بيروت _ "سيدتي. نت"

في العدد الثالث والثلاثين، من مجلة "سيدتي ديكور" الفصلية المتخصصة، الصادر أخيراً، زيارات إلى شقق فخمة وفلل ذات ديكورات لافتة، في دول عربية عدة، وخصوصاً في الإمارات، بدون إغفال لقاء فريق "سيدتي ديكور" الممثل القدير محمود ياسين وزوجته الفنانة شهيرة في شقتهما، حيث للبساطة عنوان وللكلاسيكية حضور بارز!
وفي العدد، ملف عن الستائر يمدّ من يؤثث منزلاً جديداً بمعلومات وافية في هذا الشأن، كما من يرغب في الإطلاع على الجديد في هذا المضمار، بدون إغفال الجولات على معارض المفروشات، والوقفات في "استديوهات" المصممين لمعاينة مستجدات التصميم الصناعي...

 

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