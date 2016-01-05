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الجار الله: وصلنا مع إيران لمرحلة "الحرب".. والجامعة العربية كيان "ميت"

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الجار الله: وصلنا مع إيران لمرحلة "الحرب".. والجامعة العربية كيان "ميت" الجار الله: وصلنا مع إيران لمرحلة "الحرب".. والجامعة العربية كيان "ميت"
استنكر أحمد الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، حرق السفارة والقنصلية فى طهران، مؤكداً أنه اعتداء صارخ على الأعراف الدبلوماسية والدولية، واصفاً الجامعة العربية بالكيان "الميت".

وقال "الجار الله" فى مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن إيران اعتادت المعارك الكلامية التى دائما لا تنتهى إلى شىء، وآخرها فى اليمن التى سيطرت عليها قوات التحالف العربى، مضيفاً : "وصلنا مع إيران إلى درجة الحرب التى تنتهى عادة إلى لا شىء".

وأوضح أن ميثاق الجامعة العربية ينص على أن القرارات يجب أن تكون بالإجماع، مشدداً على ضرورة ألا يتوقف الرد العربى على إيران بطرد السفراء فقط.
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مصر 365

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