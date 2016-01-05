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السيسى يزور المخابرات العامة ويستمع لتقديرات الموقف للتعامل مع التحديات

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السيسى يزور المخابرات العامة ويستمع لتقديرات الموقف للتعامل مع التحديات السيسى يزور المخابرات العامة ويستمع لتقديرات الموقف للتعامل مع التحديات
زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مقر المخابرات العامة المصرية، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس الجهاز بحضور قيادات وأعضاء المخابرات العامة.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التى تواجه فى المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التى تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى. واِستمع الرئيس إلى عدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجى مع التحديات المختلفة.

ووجه الرئيس السيسى باستمرار العمل باجتهادٍ وتفانٍ لحماية مصر من المخاطر التى تحيق بها، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التى يبذلها رجال المخابرات العامة.

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مصر 365

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