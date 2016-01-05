"الزند": لدينا 15 خاضعا لـ"الكسب غير المشروع" ولن نفرط بأموال المصريين

قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إن جهاز الكسب غير المشروع لديه حتى الآن 15 خاضعا وليس متهما نسعى للتصالح معهم.



>وأضاف وزير العدل خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى لمناقشة سبل مواجهة إجراءات بطء التقاضى والتى تؤثر على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لمصر والاستثمار، أن العالم كله يجنح إلى التصالح فى المخاصمات، مؤكدا أن التعنت فى ضرورة التغالى فى الانتقام والحبس ليس فى صالح البلاد.

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>وشدد وزير العدل على أنه لا تفريط فى أموال المصريين ولا ظلم للمستثمر ولا خاضع كما كان يحدث فى الأعوام السابقة.

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>وفى نهاية حديثه قال المستشار الزند، إن لدينا أموالا من تصفية المدعى العام الاشتراكى ولم نستدل حتى الآن على أصحابها.