النادي المصري يعود لاستاد بورسعيد بعد غياب سنوات

جمال نوفل: بورسعيد

أقيم اليوم مؤتمر رسميًا حضره المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب و الرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والواء محمود الديب مدير أمن بورسعيد والمهندس سمير حلبية رئيس النادي المصري ومجلس إدارته ولفيف من ابناء بورسعيد، ومنح فيه النادي المصري ستاد بورسعيد.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال المؤتمر الذي عقد قبل وضع حجر الأساس للنادي الاجتماعي للنادي المصري البورسعيدي، منح استاد بورسعيد للنادي المصري مرة أخرى بعد أن غاب عنه سنوات طويلة عقب بطولتي كأس العالم للناشئين عام 1997.

كان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، في زيارة لبورسعيد لزيارة المنشآت الرياضية ووضع حجر الأساس للنادي الاجتماعي للنادي المصري بأرض الفنار لاقامة منتجع سياحي لأعضاءه و لم شمل أعضاء النادي.

و كان الوزير قد زار و معه محافظ بورسعيد بزيارة الساحة الشعبية ومركز شباب الزهور وملعب النادي المصري وملعب بورفؤاد. وبذلك ينهي اللواء عادل الغضبان الجدل الثائر بالشارع البورسعيدي، والقضايا التي تم رفعها باعادة الاستاد الي النادي المصري البورسعيدي،

وعقب إعلان محافظ بورسعيد بتسلم النادي المصري استاد بورسعيد رسميًا تعانق الحضور الذين شهدوا وضع حجر الأساس للنادي الاجتماعي بأرض الفنار وانتشر أن السعادة بين أوساط ابناء بورسعيد باعتبار النادي المصري كيان كبير بالنسبة لهم.