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بالصور.. غلق مصنع للعطور بالمنوفية لعمله بدون تراخيص

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بالصور.. غلق مصنع للعطور بالمنوفية لعمله بدون تراخيص بالصور.. غلق مصنع للعطور بالمنوفية لعمله بدون تراخيص
تمكنت مباحث بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، من غلق مصنع للعطور بمدينة شبين الكوم، وذلك لعمله بدون تراخيص، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين يفيد بتحرير القضية رقم 599 جنح قسم شبين لسنة 2016م، ضد "محمد.ر" مسئول عن مصنع عطور بناحية مدينة شبين الكوم، وتم ضبط 1 تنك سعة 500 لتر لخلط المنتج، و2.400 طن، 140 كجم زيت معطر، و4500 عبوة معطر منتج نهائى، و500 كرتونة فارغة، 1500 عبوة فارغة مجهولة المصدر، مخالفاً لأحكام القانون 453 لسنة 1954، والخاص بمزاولة النشاط التجارى بدون ترخيص من الجهات المختصة.

اليوم السابع -1 -2016

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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