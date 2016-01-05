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جامعة المنصورة تستضيف المؤتمر الدولى جولدن هيلكس العالمى للأعصاب

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جامعة المنصورة تستضيف المؤتمر الدولى جولدن هيلكس العالمى للأعصاب جامعة المنصورة تستضيف المؤتمر الدولى جولدن هيلكس العالمى للأعصاب
تستضيف جامعة المنصورة الأسبوع القادم فعاليات مؤتمر "جولدن هيلكس العالمى" فى الفترة من 14 إلى 16 يناير تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة .

يشارك فى المؤتمر25 متحدثا من أوروبا وأمريكا من الخبراء الدوليين من كافة دول العالم، إلى جانب مجموعة من العلماء المصريين.

ينظم المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد القناوى- رئيس الجامعة، والدكتور محمد صبح، والدكتور أحمد بدوى- وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والاستاذ الدكتور عبد الحليم الطنطاوى- استاذ طب الاعصاب والدكتور محمد سلامة والدكتوروائل محمد، ويشارك فى تنظيم المنظمة الدولية لكيمياء الأعصاب ومنظمة بيولوجيست.

يناقش المؤتمر الجديد فى علم الجينات وعلاقته بالأمراض العصبية والعديد من الموضوعات فى مجال الأعصاب، تأثير الجينات على مرض الشلل الرعاش ومرض الزهايمر – الصرع – العديد من الأمراض العصبية.

ويدعم المؤتمر مجموعة من الهيئات الدولية مثل جمعية أمراض الحركة وجمعية الكيمياء العصبية والأكاديمية الدولية للعلوم.

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