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أخبار السعودية اليوم.. قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران يوقف 150 رحلة جوية شهريا

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أخبار السعودية اليوم.. قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران يوقف 150 رحلة جوية شهريا أخبار السعودية اليوم.. قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران يوقف 150 رحلة جوية شهريا
ركزت أخبار اليوم على ما أعلنه السفير المصرى بالرياض حول اجتماع المجلس التنسيقى المصرى السعودى، فيما تناولت أخبار السعودية اليوم تداعيات قطع العلاقات بين إيران والسعودية وهو قطع 150 رحلة طيران مباشر بين طهران والرياض.
>وأبرزت أخبار السعودية اليوم ما أكده السفير ناصر حمدى سفير بالرياض أن ما شهده الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، الذى اختتم أعماله، الثلاثاء، بالرياض من توافق بين الوزراء من الجانبين المصرى والسعودى تعكس نقطة انطلاق جديدة وآفاقا جديدة للعلاقات الثنائية المصرية السعودية.

وتناولت أخبار السعودية اليوم ما قاله سفير مصر بالرياض إن "هذه ركيزة نبنى عليها ونرتكز عليها فى العلاقات الثنائية"، منوهًا بما شهدته الاجتماعات سواء التحضيرية أو الاجتماع الختامى اليوم المجمع بين كافة الوزراء من الجانبين من توافق وفكر متقارب وإدراك الجانبين أن العلاقات المصرية السعودية علاقات استراتجية محورية وركيزة وداعمة للمنطقة فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة.

ونوه بأن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تأتى فى إطار المصلحة المشتركة للجانبين وهو ما يحقق ربحية للجانب المصرى من جهة والجانب السعودى من جهة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مجالات للاستثمار منها الاستثمار العقارى ورغبة الشركات العقارية بالمملكة فى الاستثمار فى مصر وهو ما يخلق بدوره فرصًا للتنمية العمرانية داخل مصر، وخلق فرص عمل وضخ أموال بشكل مباشر، وفى نفس الوقت الاستفادة السعودية من هذه الاستثمارات.

وأشار إلى أن هناك 3ر1 مليار دولار استثمارات مصرية داخل المملكة، كما توجد شركات مصرية مستثمرة فى مجال الإسكان التقوا وزيرا الإسكان المصرى والسعودى، أمس الاثنين، حيث طرحت أفكار لتنمية المشروعات فى هذا الإطار بين الجانبين. وقال إنه تحدد أن يكون الاجتماع المقبل للمجلس التنسيقى المصرى السعودى يوم 24 يناير بالقاهرة. و

وابرزت اخبار السعودية اليوم ما صرحت به مصادر فى قطاع الطيران اليوم الثلاثاء إن 150 رحلة طيران مباشر بين إيران والمملكة العربية السعودية كانت من المفترض أن تنقل آلاف المعتمرين كل شهر توقفت بعد أن قطعت المملكة العربية السعودية علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية.

وقال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير لرويترز فى مقابلة أمس الاثنين إن بلاده أوقفت التجارة مع إيران والرحلات الجوية منها وإليها كجزء من رد فعل المملكة الدبلوماسى على اقتحام محتجين إيرانيين سفارة بلاده فى طهران بعد إعدام رجل الدين الشيعى البارز نمر النمر.

وحجم التجارة بين المملكة العربية السعودية وإيران صغير مقارنة بحجم كل منهما غير أن عشرات الآلاف من الإيرانيين يسافرون إلى المملكة سنويا لأداء مناسك العمرة والحج.

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مصر 365

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