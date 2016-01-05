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البعثة الدبلوماسية السعودية فى إيران تصل الرياض

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البعثة الدبلوماسية السعودية فى إيران تصل الرياض البعثة الدبلوماسية السعودية فى إيران تصل الرياض

>وصلت البعثة الدبلوماسية فى إيران إلى المملكة اليوم الثلاثاء يتقدمهم القنصل العام فى مشهد، عبدالله على الفعر، والقائم بالأعمال فى سفارة خادم الحرمين الشريفين فى طهران إسحاق إبراهيم العرينى.

وأعرب القنصل العام فى مشهد عبدالله الفعر، فى تصريحات له، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما لقيه أعضاء الوفد من رعاية واهتمام أثناء عملهم فى إيران، وما كان خلال الأحداث المؤسفة التى تعرضت لها القنصلية حتى وصولهم إلى أرض المملكة.

وأوضح أن القنصلية فى مشهد نقلت أعمالها، بعد وقوع الاعتداءات، إلى المسكن الخاص بالعاملين بالقنصلية .. مشيرا إلى أن أعضاء البعثة تعرضوا للعديد من المضايقات خلال مغادرتهم المطار.

من جهته، أكد القائم بالأعمال فى سفارة المملكة بطهران إسحاق العرينى أن المسؤولين بالبعثة حاولوا الاتصال بالمسؤولين فى إيران أكثر من مرة لطلب تزويد مبنى السفارة بحراسات، ولكن لم يجدوا أى تجاوب من الجانب الإيراني، ما أسفر عن اعتداء المتظاهرين على المبنى وإلقاء قنابل المولوتوف عليه واقتحامه وسرقة جميع محتوياته، إضافة إلى إحراق السيارات الخاصة بالسفارة وإتلاف كامل التجهيزات فى المبنى.

وأشار العرينى إلى أن العاملين بالسفارة تعرضوا لمضايقات فى مساكنهم بقطع التيار الكهربائى أكثر من مرة إلى جانب المضايقات التى تعرضوا لها فى المطار، حيث عمد العاملين هناك لتأخير الإجراءات وتشديد تفتيش أمتعة الوفد أكثر من مرة دون مبرر.

وثمن الموقف المشرف لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى طهران، التى قدمت دعمها للعاملين فى السفارة السعودية، حتى مغادرتهم إيران، مشيدا بحفاوة الاستقبال التى لقيها أعضاء البعثة من المسؤولين فى الإمارات، ومن العاملين فى سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات عند وصول أعضاء البعثة لإمارة دبى.

كانت البعثة قد وصلت قبل يومين إلى دبى على متن الخطوط الإماراتية.
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مصر 365

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