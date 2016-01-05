وزيرا الخارجية العمانى والعراقى يزوران إيران غدا

ذكر تقريرإخبارى أن وزيرى الخارجية العمانى والعراقى يوسف بن علوى و إبراهيم الجعفرى على التوالى سوف يصلان غدأ الاربعاء الى العاصمة الإيرانية طهران .

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا ) أن الوزيرين سوف يلتقيان خلال الزيارة الرئيس الايرانى حسن روحانى لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية .

واضافت أن من المقرر يلتقى الجعفرى نظيره الايرانى محمد جواد ظريف لبحث التطورات والقضايا الإقليمية الاخيرة .

تأتى هذه الزيارة وسط التوترات التى تشهدها منطقة الخليج على خلفية قيام السعودية والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران وقيام الامارات بخفض التمثيل الدبلوماسى مع الاخيرة بسبب قيام متظاهرين ايرانيين باقتحام سفارة وقنصلية المملكة فى الجمهورية الاسلامية الايرانية واضرام النار فيهما ردا على اعدام الرياض رجل الدين الشيعى نمر باقر النمر بعد إدانته بالارهاب.

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