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ضبط عاطلين وبحوزتهما 32 قرش حشيش بالمنوفية

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ضبط عاطلين وبحوزتهما 32 قرش حشيش بالمنوفية ضبط عاطلين وبحوزتهما 32 قرش حشيش بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز السادات من ضبط عاطلين وبحوزتهما 32 قرش حشيش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات يفيد من تمكن النقيب كريم علام معاون المباحث من ضبط كل من نادر - س 19 عاما ومقيم بمدينة السادات ،احمد - س 19 عاما ومقيم بمدينة السادات، وبحوزتهم فرد خرطوش و90 جنيه، و32 قرش حشيش، 2 هاتف محمول وذلك قبل ترويجهما علي المتعاطين بدائرة المركز.

وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 85 جنح المركز لسنة 2016، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث مركز السادات من ضبط عاطل وبحوزته 5 تذكرة هيروين، وذلك قبل ترويجهما علي المتعاطين بدائرة المركز، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الشاذلي رئيس مباحث مركز السادات يفيد من تمكن النقيب كريم علام معاون المباحث من ضبط توفيق - م عاطل . ومقيم بمدينة السادات، بحوزته فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار ، 5 تذاكر هروين.

وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 41 جنح المركز لسنة 2016 ومطلوب في عدت قضايا وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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