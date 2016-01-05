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حبس 3 عناصر من جماعة الإخوان بتهمة التحريض على التظاهر بالقليوبية

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حبس 3 عناصر من جماعة الإخوان بتهمة التحريض على التظاهر بالقليوبية حبس 3 عناصر من جماعة الإخوان بتهمة التحريض على التظاهر بالقليوبية
أمر إسلام شريف مدير نيابة مركز شرطة بنها بحبس 3 من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما علي ذمة التحقيق لإتهامهم بالتحريض علي التجمهر والتظاهر ومهاجمة الجيش والشرطة.

كانت المعلومات السرية قد وردت للمقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز بنها بقيام 3 عناصر إخوانية بالتحريض علي التجمهر والتظاهر.

تم عرض المعلومات على اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، وقامت مأمورية من إدارة الأمن الوطنى بالقليوبية ومركز شرطة بنها استهدفت العناصر المشار إليها التى تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية أسفرت عن ضبط كل من "إسلام. م.س" مدرس و"رمضان.أ.ع " و"محمد. ف. أ" موظف وتبين أنهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 3189 ادارى مركز بنها لسنة 2015 تجمهر.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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مصر 365