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السيسي يزور «المخابرات العامة » ويستمع لتقرير حول التحديات الراهنة وتطورات الأحداث

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السيسي يزور «المخابرات العامة » ويستمع لتقرير حول التحديات الراهنة وتطورات الأحداث السيسي يزور «المخابرات العامة » ويستمع لتقرير حول التحديات الراهنة وتطورات الأحداث

الرئيس

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بزيارة مقر المخابرات العامة المصرية، حيث عقد  اجتماعاً مع رئيس الجهاز بحضور قيادات وأعضاء المخابرات العامة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم التحديات التي تواجه في المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري.

واِستمع الرئيس إلى عدد من تقديرات الموقف بالنسبة للتعامل الاستراتيجي مع التحديات المختلفة، ووجّه سيادته باستمرار العمل باجتهادٍ وتفانٍ لحماية مصر من المخاطر التي تحيق بها، مشيدًا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال المخابرات العامة.

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