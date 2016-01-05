أخبار عاجلة

«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سيميوني يعرب عن أسفه لرحيل بنيتيث

Google+ Print
سيميوني يعرب عن أسفه لرحيل بنيتيث سيميوني يعرب عن أسفه لرحيل بنيتيث

(إفي): قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد، متحدثا عن إقالة رافائيل بنيتيز من تدريب الجار ريال مدريد أمس، إن "رحيل أي زميل عمل ليس أمرا جيدا دوما"، معربا عن أسفه لهذا الأمر، في الوقت الذي تمنى فيه "كل التوفيق" للمدرب الإسباني، الذي وصفه بأنه "مدرب كبير وله تاريخ عريق".

وصرح سيميوني خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة رايو فايكانو بكأس الملك "رحيل أي زميل عمل دائما ما يعد أمرا غير جيد. كل المدربين الذين يتولون مسئولية أندية يعلمون أن هذا الأمر مؤلم، ويكلفهم الكثير، ولكن عليهم تقبله، لأنه جزء من العمل، لهذا فأنا أتمنى الأفضل لأي مدرب يتولى المسئولية، وأيضا كل مدرب يتعين عليهم بكل أسف مغادرة أي نادي، لأن هذه هي كرة القدم".

واعتبر الـ"تشولو"، الذي يتولى قيادة أتليتكو منذ أربعة أعوام، إنه من الهام للغاية "الحفاظ على الاستقرار في أي عمل"، مضيفا "والحال أيضا بالنسبة لعملنا هنا، لأنه نتيجة للتدريبات والمباريات والاستمرارية. قطعا كل شخص له طريقة عمله وكيفية مواجهته للمواقف".

وأضاف "بالطبع رحيل أي مدرب ليس أمرا جيدا، ومؤلما أيضا. بنيتيث مدرب كبير ولديه تاريخ عريق، نتمنى له الأفضل".

وكان بنيتيث قد أقيل من تدريب الملكي بعد اشهر قليلة من توليه المسئولية الصيف الماضي خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليحل مكانه الفرنسي زين الدين زيدان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع