ما الكمية التي تحتاجها بشرتي من منتجات العناية بالبشرة؟

قد تواجهين بعض المشاكل أثناء وضعك لكريمات العناية بالبشرة، فأنت لا تدرين ما الكمية التي تحتاجها بشرتك من الكريمات المختلفة حتى تحصلي على أفضل نتيجة فعالة.

إليك دليل "سيدتي نت" للكميات التي تحتاجها بشرتك من المنتجات المختلفة:

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1.غسول البشرة: قد تعتقدين أنّ وضع الكثير من الغسول على بشرتك سيساعدك في الحصول على بشرة نظيفة، ولكن في الحقيقة، قد يؤدي وضع الكثير من الغسول على بشرتك إلى جفافها.لذا، ضعي القليل على أصابعك ووزّعيه على بشرتك بأكملها، ثم افركي وجهك برفق.

2.مطهر البشرة: يساعد مطهر البشرة على التخلص من الأوساخ والسموم المتراكمة عليها، ولكنك لست بحاجة إلى كميات كبيرة منه، فقط قومي بوضع بضع قطرات من المطهر على قطنة نظيفة بحيث تكون رطبة فقط وليست مشبعة بالمطهر، ثم مرريها على بشرتك للتخلص من الأوساخ المتراكمة عليها.

3. كريم النهار: هو كريم يساعد على التخلص من التجاعيد والبقع الداكنة، كل ما تحتاجه بشرتك هو وضع قطرات فقط من الكريم على وجهك وعنقك، وبدلًا من وضعه مباشرةً على بشرتك، ضعي قطرات منه على يديك( تكفيك نقطة بحجم حبة البازلاء) ثم طبّقيها بلطف على بشرتك.

4.واقي الشمس: احرصي على اقتناء واقي الشمس الذي يحتوي على نسبة ترطيب عالية لضمان ترطيب بشرتك بجانب حمايتها من أشعة الشمس الضارة. لكن، لا تضعي الكثير منه على بشرتك، تفادياً لإفساد مظهرك بالكامل، بل ضعي الكمية المناسبة فقط من الواقي على بشرتك ولا تكثري منه.

5.كريم الليل: كريمات الليل من أكثر الكريمات المفيدة للبشرة، وهي الأكثر فعالية في مكافحة شيخوخة البشرة، إذ تعمل على تجديد خلاياها أثناء النوم. ولكن، لا تفرطي في الكميات المستخدمة منها أيضاً فقد يؤدي ذلك إلى انسداد مسام البشرة وظهور حب الشباب.

6.منتجات علاج حب الشباب: احرصي على وضع هذا الكريم على أماكن حب الشباب فقط وليس على البشرة بأكملها حتى لا تجف، وتجنبي وضع هذا الكريم قبل النوم أو قبل التعرض لأشعة الشمس. ويمكنك وضعه في أي وقت ما عدا ذلك.

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