اللون اللحمي لمكياج على الموضة

يعتبر اللون اللحمي أو اللون القريب من لون البشرة من أرق وأكثر ألوان ظلال العيون التي تناسب جميع المناسبات، فإذا كنت تستعدين للذهاب إلى سهرة خاصة أو مناسبة عادية أو حتى نزهة صباحية فإن اللون اللحمي سيكون خيارك الأمثل، خصوصاً إذا كنتِ ترغبين بالجمع بين البساطة والأناقة في مكياج واحد.

وعن أفضل الطرق لتطبيق هذا المكياج فهي وضع طبقة من اللون اللحمي على الجفن العلوي مع اختيار لون داكن كالأسود أو البني، واستخدامه على أطراف الجفن الخارجية لتظهري بإطلالة دخانية بسيطة وأنيقة.