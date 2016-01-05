زيت مغذي يزيل المكياج من Caudalie

زيت MAKE-UP REMOVING CLEANSING OIL

عبارة عن مركّز من الخصائص الطبيعية والسعادة والفعالية.

وأنا فخورة جدّاً به وآمل أن يساعد النساء على التطّلع نحو تنظيف وجوههنّ كلّ مساء كنظام يتّبعنه على مدار العام ويتمتّعنَ به في كلّ مرّة يستعملن فيها هذا المستحضر".

ماتيلد توماس Mathilde Thomas –

ماركة Caudalie تطلق...

MAKE-UP REMOVING CLEANSING OIL

يوازن هذا الجيل الجديد من الزيوت على نحو مثالي ما بين الفعالية المطلقة والمكوّنات الطبيعية المحضة (مع تركيبة طبيعية بنسبة 100%) والحسّ المفعم بالشاعرية. وهو ملائم لكلّ أنواع المكياج حتّى المستحضرات المقاومة للمياه، ولكافّة أنواع البشرة.

مكوّنات طبيعية وفعاليّة مطلقة

ابتُكر زيت MAKE-UP REMOVING CLEANSING OILمن مواد طبيعية المصدر بنسبة 100% (لا يحتوي على السيليكون أو الزيوت المعدنية أو المواد الحافظة) كما أنّ تركيبتَه لطيفة للغاية وهي تندمج بفعالية مع البشرة. يزيل زيت بذور دوار الشمس وزيت الخروع المكياج، حتى المستحضرات المقاومة للمياه، في حين يتزاوج زيت بذور العنب الذي تشتهر به Caudalie مع زيت اللوز الحلو ليثمرا عن خصائص مغذّية ومضادّة للأكسدة تعتني بالبشرة. يزيل هذا المزيج المؤاتي جدّاً للبشرة المكياج بفعالية وإنّما بلطف، وحتى أصعب المستحضرات، عن كافة أنواع البشرة (الدهنية أو الجافة أو الحساسة) وكلّ منطقة من الوجه، بما في ذلك العيون والشفاه.

تأثير متعدّد الحواس

ضعي زيت MAKE-UP REMOVING CLEANSING OIL على البشرة الجافة برؤوس أصابعك. فقوامه الزيتي الفائق اللطافة والنعومة ينساب تحت رؤوس أصابعك لكي يفتت كافة الوساخ وأنواع المكياج المستخدمة ويعمل على إزالتها حتى ولو كانت مستحضرات مضادّة للمياه. وعندما تُلامس المياه زيت MAKE-UP REMOVING CLEANSING OIL، يتحوّل إلى مستحلب أبيض قشدي القوام. وهو يضفي النضارة والنعومة والترطيب المثالي على البشرة غير المتبرّجة من دون أن يترك أي طبقة دهنية.

لحلو زيت MAKE-UP REMOVING CLEANSING OIL رائحةً فريدةً تضفي عليه بصمةً مميزةً: رائحة حلوة ومنعشة كرائحة حلوى الصيف. ويزاوج القوام ما بين خاصية الزوال السريع والراحة ليجعل من تنظيف بشرتك متعة حقيقية.

المكوّنات الأساسية:

تعتبر بذور العنب كنزاً لا يُقدّر بثمن يُستخرج من الكروم. وهي تمتاز بخصائص مبهرة مغذية ومضادة للأكسدة ومجدّدة للبشرة. كما يحتوي الزيت على تركيز عالٍ من حمض اللينوليك الغني بالأوميغا 6 وهو حمض دهني ضروري لترطيب البشرة.