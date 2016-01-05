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رئيس وزراء البحرين: تجمعنا مع مصر علاقات تاريخية وأخوية

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رئيس وزراء البحرين: تجمعنا مع مصر علاقات تاريخية وأخوية رئيس وزراء البحرين: تجمعنا مع مصر علاقات تاريخية وأخوية
أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، عمق وقوة العلاقات الأخوية التاريخية والمتميزة بين مملكة البحرين ومصر، وما تشهده تلك العلاقات من تطور وتقدم دائم فى مختلف المجالات.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن هذه التصريحات جاءت خلال استقبال رئيس الوزراء بقصر القضيبية السفيرة سهى إبراهيم محمد رفعت الفار سفيرة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تسلمها مهام عملها الدبلوماسى فى المملكة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تطلع مملكة البحرين إلى تنمية وتطوير التعاون مع الشقيقة مصر، والارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين وقيادتى البلدين.

وأكد للسفيرة المصرية الجديدة، أنها ستلقى كل الدعم والإسناد من الأجهزة الحكومية، متمنيا لها كل التوفيق والنجاح فى مهام عملها دعماً وتعزيزاً للعلاقات الأخوية التى تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة.

من جهتها أعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها لدعم رئيس الوزراء، منوهة بحرصه على تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، كما عبرت عن سعادتها بالعمل فى مملكة البحرين، وبما يربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة.

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مصر 365

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