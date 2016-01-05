رئيس الأركان العراقى يبحث مع التحالف الدولى خطط "تحرير الموصل"

>ناقش رئيس أركان الجيش العراقى الفريق عثمان الغانمى ، اليوم الثلاثاء، مع نائب قائد قوات التحالف الدولى فى مجال التدريب الجنرال شلاميرس الاستعدادات وخطط التدريب والتجهيز والتسليح للقطعات المكلفة بتحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، إضافة إلى توفير كافة المستلزمات المطلوبة لها لتكون على أهبة الاستعداد لانطلاق ساعة الصفر.

وأشاد رئيس الأركان العراقى بالجهود التى تدعم القوات المسلحة العراقية، وقال: إن كل خطوة بهذا الاتجاه تساهم بشكل فعال فى حسم المعركة مع الإرهاب وطردهم من العراق خاصة وأن ملامح النصر بدأت تلوح بالأفق من خلال تقدم القوات العراقية فى قواطع العمليات، وتحرير مناطق كان يسيطر عليها "داعش" وعودة العوائل النازحة إليها.

كما التقى الغانمى مدير دائرة التنسيق والتعاون الأمريكى فى العراق الجنرال بول لاكمرا فى بغداد، وبحثا التعاون الأمنى بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حول المرحلة القادمة لتشمل تحرير جميع المناطق التى يحتلها داعش.

على صعيد متصل، أعلنت قوات التحالف الدولى اليوم مقتل 100 من مسلحى داعش خلال معارك دارت فى منطقة "بروانة" التابعة لقضاء حديثة غرب محافظة الأنبار، وقال المتحدث باسم التحالف العقيد ستيف وارن - فى مؤتمر صحفى فى بغداد - إن قوات التحالف تمكنت، أمس الاثنين، من قتل الإرهابيين المائة من داعش أثناء محاولتهم السيطرة على منطقة "بروانة".

وأضاف: أن القوات العراقية تمكنت أيضًا من قتل العديد من عناصر داعش الذى لا يزال حتى الآن يحاول السيطرة على المدينة من خلال شن هجمات متكررة، مشيدًا بالقدرة القتالية العالية للقوات العراقية فى التصدى لهجوم داعش لحماية قضاء حديثة وبقائه آمنا، ونفى وارن فى الوقت ذاته أن يكون داعش قد أرسل تعزيزات عسكرية من محافظة نينوى لاقتحام "بروانة"، مؤكدًا أن قوات التحالف ستدمر أى قوة تتحرك بين المدينتين.

يذكر أن تنظيم (داعش) اجتاح فى يونيو 2014 عددًا من محافظات وسط وشمال العراق، وارتكب جرائم ضد الإنسانية فى هذه المناطق بحق سكانها والأقليات الدينية والعرقية ومن خالفه فى المنهج حتى من العراقيين المسلمين السنة.

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