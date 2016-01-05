الشوط الثاني الدوري المصري - الزمالك 2-0 الداخلية.. قاضية من سالم

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة الزمالك والداخلية المؤجلة من الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

للتعرف على تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة أولا بأول

- 10 دقائق مرت من المباراة ومازالت النتيجة سلبيا بدون أي خطورة على المرميين.

- الهدف الأول للزمالك عن طريق أيمن حفني في الدقيقة 14 من أول تسديدة.

- 30 دقيقة والمباراة مازالت صراعا في وسط الملعب.. الشناوي والغرباوي لم يتم اختبارهما باستثناء الهدف.

- نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

- في الدقيقة 70 يخرج شيكابالا ويدخل مصطفى فتحي بدلا منه.

- في الدقيقة 88 يسجل محمد سالم الهدف الثاني للزمالك بعد خطأ فادح من دفاع الداخلية.